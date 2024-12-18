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14:16, 18 декабря 2024Мир

Американцы заинтересовались бункерами после появления «Орешника»

AP: американцы заинтересовались покупками бункеров после появления «Орешника»
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

После применения Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник», американцы начали интересоваться покупками бункеров. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на генерального директора компании по продаже бункеров Atlas Survival Shelters Рона Хаббарда.

«21 ноября, через несколько часов после первого в истории применения Россией экспериментальной гиперзвуковой баллистической ракеты [«Орешник»], Хаббард сообщил, что его телефон звонил безостановочно. По его словам, четыре человека в один день купили бункеры, а еще больше заказали двери и другие детали для убежищ, которые они уже строили», — приводит агентство слова предпринимателя.

При этом авторы материала сомневаются в эффективности подобных мер. По их словам, подземные бункеры подобного типа не являются настолько эффективными для защиты от масштабных разрушений, как многим может казаться.

29 августа августа Хаббард заявил, что американцы бросились скупать бункеры Судного дня для защиты от конфликтов и ядерных катастроф. По словам бизнесмена, стоимость строительства каждого защитного сооружения варьируется от 20 тысяч до миллиона долларов.

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