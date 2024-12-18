Армия России взяла под контроль поселок в зоне СВО

Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Старые Терны ДНР

Российская армия взяла под контроль поселок Старые Терны Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады специального назначения в районе Дзержинска, Зари, Катериновки, Шевченко, Правдовки и Щербиновки ДНР. Отражены 11 контратак.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки Центр до 440 военнослужащих, два автомобиля, три гаубицы «Мста-Б», гаубицу Д-30, два орудия Д-20 и боевую бронемашину Senator, поставленную ВСУ из Канады.

Днем ранее оборонное ведомство отчиталось об установлении контроля над донецким селом Анновка. Населенный пункт заняли подразделения Южной группировки российских войск.

16 декабря президент России Владимир Путин заявил, что с января 2024 года российские войска заняли в зоне СВО почти 200 населенных пунктов. В свою очередь, глава Минобороны Андрей Белоусов уточнил, что с начала года под контроль Вооруженных сил РФ перешло почти 4,5 тысячи квадратных километров территории.