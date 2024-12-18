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12:30, 18 декабря 2024Россия

Армия России взяла под контроль поселок в зоне СВО

Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Старые Терны ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль поселок Старые Терны Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады специального назначения в районе Дзержинска, Зари, Катериновки, Шевченко, Правдовки и Щербиновки ДНР. Отражены 11 контратак.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки Центр до 440 военнослужащих, два автомобиля, три гаубицы «Мста-Б», гаубицу Д-30, два орудия Д-20 и боевую бронемашину Senator, поставленную ВСУ из Канады.

Днем ранее оборонное ведомство отчиталось об установлении контроля над донецким селом Анновка. Населенный пункт заняли подразделения Южной группировки российских войск.

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16 декабря президент России Владимир Путин заявил, что с января 2024 года российские войска заняли в зоне СВО почти 200 населенных пунктов. В свою очередь, глава Минобороны Андрей Белоусов уточнил, что с начала года под контроль Вооруженных сил РФ перешло почти 4,5 тысячи квадратных километров территории.

ЖЗЛ
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