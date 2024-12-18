Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:48, 18 декабря 2024Экономика

Британские власти потратят рекордную сумму на решение проблемы бездомных

Британские власти потратят $1,3 млрд на решение проблемы бездомных
Дмитрий Воронин

Фото: Gustavo Valiente / Globallookpress.com

Британские власти выделят около 1,3 миллиарда долларов для решения проблемы с бездомностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о рекордной трате по этому вопросу рекордной суммы за всю историю королевства, а власти признают нынешний жилищный кризис самым значительным для государства. Средства планируется использовать для создания дополнительных социальных объектов, а также на поддержку программ, направленных на предотвращение бездомности.

Жилье в Великобритании рекордно дорожает, растут и арендные ставки. В ноябре средняя стоимость дома достигла почти 300 тысяч фунтов стерлингов (около 39 миллионов рублей по текущему курсу). Сильнее всего цены выросли в Северной Ирландии, где годовая инфляция на рынке недвижимости составила 6,8 процента, далее с 5,9 процента следуют Западная Англия.

В целом годовая инфляция в Британии по итогам ноября ускорилась до 2,6 процента с 2,3 процента месяцем ранее. Речь идет о максимуме за восемь месяцев, пишет The Wall Street Journal. При этом, по данным Бюро национальной статистики страны, с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья рост цен ускорился до 3,5 процента с октябрьских 3,2 процента.

Ранее стало известно, что в ожидании повышения налогов британская экономика сократилась второй месяц подряд на 0,1 процента, что стало первым последовательным снижением ВВП королевства с весны 2020 года — объем производства упал в обрабатывающей промышленности и строительстве.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Нижняя палата парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

      В России начали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой

      Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

      Российские войска взяли в полукольцо ВСУ на купянском направлении

      Мужчина разгромил арендованный на Airbnb дом и разрисовал стены ритуальными надписями

      В Генштабе рассказали об испытаниях подлодки «Князь Пожарский»

      Названа причина столкновения двухэтажного пассажирского поезда с грузовым под Мурманском

      Лебедев высказался о мечтах внесенной в реестр террористов Лазаревой вернуться в Россию

      Генсек НАТО заявил о необходимости предоставить Украине дополнительные системы ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше