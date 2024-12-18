Британские власти потратят рекордную сумму на решение проблемы бездомных

Британские власти потратят $1,3 млрд на решение проблемы бездомных

Британские власти выделят около 1,3 миллиарда долларов для решения проблемы с бездомностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о рекордной трате по этому вопросу рекордной суммы за всю историю королевства, а власти признают нынешний жилищный кризис самым значительным для государства. Средства планируется использовать для создания дополнительных социальных объектов, а также на поддержку программ, направленных на предотвращение бездомности.

Жилье в Великобритании рекордно дорожает, растут и арендные ставки. В ноябре средняя стоимость дома достигла почти 300 тысяч фунтов стерлингов (около 39 миллионов рублей по текущему курсу). Сильнее всего цены выросли в Северной Ирландии, где годовая инфляция на рынке недвижимости составила 6,8 процента, далее с 5,9 процента следуют Западная Англия.

В целом годовая инфляция в Британии по итогам ноября ускорилась до 2,6 процента с 2,3 процента месяцем ранее. Речь идет о максимуме за восемь месяцев, пишет The Wall Street Journal. При этом, по данным Бюро национальной статистики страны, с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья рост цен ускорился до 3,5 процента с октябрьских 3,2 процента.

Ранее стало известно, что в ожидании повышения налогов британская экономика сократилась второй месяц подряд на 0,1 процента, что стало первым последовательным снижением ВВП королевства с весны 2020 года — объем производства упал в обрабатывающей промышленности и строительстве.