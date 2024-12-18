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17:47, 18 декабря 2024Силовые структуры

Дело отца устроившей стрельбу в брянской гимназии школьницы поступило в суд

В суд поступило дело отца устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Уголовное дело, возбужденное в отношении отца устроившей стрельбу в брянской гимназии школьницы, поступило в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Д. Афанаскин обвиняется по части второй статьи 224 («Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц») УК РФ.

По версии следствия, мужчина небрежно хранил свое охотничье ружье. В один из дней его несовершеннолетняя дочь завладела оружием, принесла его в школу, а затем открыла огонь по одноклассникам. Двое учеников, включая саму стрелявшую, не выжили, а четверо получили ранения.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Ученица восьмого класса пришла в гимназию №5 в Брянске с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе, утром 7 декабря 2023 года. Она зашла в кабинет биологии и открыла огонь по одноклассникам.

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