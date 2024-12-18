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14:24, 18 декабря 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины высказался о размещении «Орешника» в Белоруссии

Экс-премьер Украины Азаров: «Орешник» усилит обороноспособность Белоруссии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Размещение ракетной системы «Орешник» в Белоруссии усилит обороноспособность республики. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает РИА Новости.

«Это, прежде всего, укрепление безопасности, усиление с точки зрения вооруженных сил Белоруссии и российского контингента», — высказался он.

Азаров назвал «Орешник» мощным оружием, которому Запад не может противостоять. По словам экс-премьра, его размещение снизит угрозы безопасности для Минска. Он также отметил, что удар ракетной системой по Украине не отрезвил Киев, потому что власти страны несамостоятельны.

Ранее президент России Владимир Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии. По его словам, это может произойти во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракеты. Ракетная система в республике войдет в комплекс Ракетных войск стратегического назначения ВС России. Однако определение целей «Орешника» останется за Минском.

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