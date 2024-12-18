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22:46, 18 декабря 2024Россия

Еще семь беспилотников сбили над российским регионом

Богомаз: силы ПВО сбили еще семь беспилотников ВСУ над Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще семь беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате атаки украинских дронов самолетного типа никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 18 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губорнатор уточнил, что дрон самолетного типа был обнаружен и уничтожен силами ПВО Минобороны России.

До этого БПЛА ВСУ ударил по машине с водителем, проезжавшей по селу Муром Белгородской области. Водителя госпитализировали. Кроме того, в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля частного дома.

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