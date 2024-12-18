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10:30, 18 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ пообещала найти и наказать причастных к подрыву генерала Российской армии

ФСБ: причастные к подрыву генерала Кириллова сотрудники СБУ будут наказаны
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Организатор теракта против российского генерала вел наблюдение с Украины в онлайн-режиме

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ФСБ пообещала найти и наказать сотрудников украинских спецслужб, причастных к подрыву начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

«Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание», — говорится в сообщении.

Взрыв, который унес жизни генерал-лейтенанта Российской армии и его помощника Ильи Поликарпова, прогремел утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом дома.

Позже силовики сообщили о задержании исполнителя теракта — им оказался 29-летний гражданин Узбекистана. На допросе мужчина заявил, что был завербован украинской разведкой и должен был получить за выполненное задание 100 тысяч долларов.

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