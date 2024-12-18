ФСБ пообещала найти и наказать причастных к подрыву генерала Российской армии

ФСБ пообещала найти и наказать сотрудников украинских спецслужб, причастных к подрыву начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
«Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание», — говорится в сообщении.
Взрыв, который унес жизни генерал-лейтенанта Российской армии и его помощника Ильи Поликарпова, прогремел утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом дома.
Позже силовики сообщили о задержании исполнителя теракта — им оказался 29-летний гражданин Узбекистана. На допросе мужчина заявил, что был завербован украинской разведкой и должен был получить за выполненное задание 100 тысяч долларов.