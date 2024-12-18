Германия решила закрыть центр по ремонту украинской техники на востоке Словакии

Германия решила закрыть центр по ремонту украинской техники на востоке Словакии. Об этом сообщили в Минобороны ФРГ, передает РИА Новости.

В ведомстве объяснили решение сложностью ремонтных работ и меняющимися рамочными условиями. «Планируется перенести ремонтный хаб в Германию до 31 декабря», — сообщили в министерстве, отметив, что ремонт украинских систем по-прежнему гарантирован.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет помогать Украине в ущерб своей безопасности, в связи с чем не станет отправлять ей своих военных или крылатые ракеты Taurus. Политик подчеркнул, что Германия не пойдет на подобные шаги, пока он остается в должности канцлера. При этом Шольц добавил, что ФРГ остается «страной, которая оказывает наибольшую поддержку Украине в Европе».