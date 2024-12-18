Глава МИД Британии попытался «защитить» сотрудников The Times от Медведева

Глава МИД Британии Лэмми заявил о поддержке The Times после поста Медведева

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми вступился за газету The Times, назвавшую теракт против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова «законным актом обороны» и получившую предостережение от зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Он прокомментировал публикацию в соцсети X.

«Наши газеты представляют лучшие британские ценности: свободу, демократию и независимое мышление. Я поддерживаю Times», — подчеркнул он, добавив, что в высказываниях Медведева в адрес газеты якобы чувствуется «отчаяние». При этом сам Лэмми воздержался от какой-либо оценки слов The Times о теракте.

Ранее Дмитрий Медведев пожелал быть осторожными сотрудникам The Times после их публикации о подрыве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Он отметил, что теперь редакторы и руководство издания являются законной военной целью.

Теракт против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вместе с помощником Ильей Поликарповым произошел 17 декабря. Их подорвали на Рязанском проспекте в Москве, когда они вышли из подъезда. Позднее источник в СБУ сообщил, что ответственность за случившееся взяла на себя украинская сторона.