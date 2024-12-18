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НХЛ — регулярный чемпионат
10:25, 18 декабря 2024Спорт

Стал известен срок возвращения Овечкина на лед после травмы

Инсайдер Пьер Лебрюн: Овечкин вернется на лед после травмы в ближайшее время
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rob Gray / Imagn Images / Reuters

Инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Пьер Лебрюн назвал срок возвращения Александра Овечкина на лед. Его слова приводит The Athletic.

«Погоня Овечкина за рекордом может возобновиться в ближайшее время. Он должен вернуться в состав либо на одну игру перед праздничным перерывом, либо должен быть готов выйти на матчи сразу после перерыва на Рождество», — заявил Лебрюн.

14 декабря Овечкин провел первую тренировку с командой после перелома малой берцовой кости. Он вышел на лед в специальном свитере, который исключает контакты. Травму российский нападающий получил 19 ноября в матче против «Юты».

До рекорда канадца Уэйна Гретцки по заброшенным в регулярных чемпионатах шайбах НХЛ Овечкину осталось забросить 26 шайб. На данный момент у россиянина 868 голов, у завершившего карьеру Гретцки — 894.

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