Стал известен срок возвращения Овечкина на лед после травмы

Инсайдер Пьер Лебрюн: Овечкин вернется на лед после травмы в ближайшее время

Инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Пьер Лебрюн назвал срок возвращения Александра Овечкина на лед. Его слова приводит The Athletic.

«Погоня Овечкина за рекордом может возобновиться в ближайшее время. Он должен вернуться в состав либо на одну игру перед праздничным перерывом, либо должен быть готов выйти на матчи сразу после перерыва на Рождество», — заявил Лебрюн.

14 декабря Овечкин провел первую тренировку с командой после перелома малой берцовой кости. Он вышел на лед в специальном свитере, который исключает контакты. Травму российский нападающий получил 19 ноября в матче против «Юты».

До рекорда канадца Уэйна Гретцки по заброшенным в регулярных чемпионатах шайбах НХЛ Овечкину осталось забросить 26 шайб. На данный момент у россиянина 868 голов, у завершившего карьеру Гретцки — 894.