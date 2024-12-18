Избивший пожилую мать из-за денег и напавший на полицейского россиянин осужден

В Волгограде избившему пожилую мать из-за 210 тыс. рублей мужчине дали 3,5 года

В Волгограде суд приговорил местного жителя к 3,5 года лишения свободы за то, что он избил пожилую мать и напал на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Волгоградской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 162 («Разбой») и части 1 статьи 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, оба инцидента произошли летом 2024 года. В июле фигурант, будучи в пьяном состоянии, пришел к своей пожилой матери и стал требовать деньги. Женщина ответила, что не знает, где они. Тогда осужденный избил ее и стал душить. После этого пенсионерка показала ему свой тайник. Оттуда мужчина забрал 210 тысяч рублей.

В августе в областном центре осужденный спровоцировал драку у одного из домов по проспекту имени Ленина. На место прибыл сотрудник полиции, который потребовал от него проследовать за ним в отдел МВД для составления протокола. В ответ злоумышленник стал угрожать правоохранителю и попытался ударить его кулаком в лицо.

Ранее сообщалось, что в Дагестане сержант полиции попытался разнять драку и получил удар шилом в живот и ухо.