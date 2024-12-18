Кендалл Дженнер снялась в нижнем белье для рекламы модного бренда

Телезвезда Кендалл Дженнер снялась в нижнем белье для рекламы Calvin Klein

Американская телезвезда и фотомодель Кендалл Дженнер снялась в откровенном виде для рекламы модного бренда Calvin Klein. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

29-летняя манекенщица предстала перед фотографом в ярко-красном комплекте нижнего белья, состоящем из топа на широких бретелях и трусов с низкой посадкой.

При этом звезда похвасталась стройной и подтянутой фигурой. Кроме того, стилисты завили ее темные волосы в локоны и нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в декабре Кендалл Дженнер снялась топлес. Модель поделилась черно-белыми снимками, на которых предстала в трусах с высокой посадкой, капроновых колготках и лакированных остроносых туфлях.