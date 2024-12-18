Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:05, 19 декабря 2024Бывший СССР

Киев решил подсчитать всех украинок на OnlyFans для пополнения бюджета

На Украине моделей OnlyFans заподозрили в неуплате налогов и начали обыскивать
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Шевченковский районный суд Киева постановил предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans. Об этом сообщает издание «Страна».

Детективы получат сведения о создателях контента, данные о которых есть в распоряжении налоговой службы. По информации СМИ, к некоторым пользователям OnlyFans работники БЭБ начали приходить с обысками, подозревая их в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В сентябре депутат Верховной Рады Украины Данил Гетманцев заявил, что создатели платного контента на OnlyFans должны уплатить налоги и задекларировать свои доходы. По его словам, сфера создания платного контента на платформе гражданами Украины стремительно растет. Количество аккаунтов увеличивается в среднем втрое ежегодно. Депутат напомнил, что получающий иностранные доходы гражданин должен по результатам отчетного налогового года,задекларировать такие суммы с их соответствующим налогообложением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

      В Латвии министр возмутилась говорившим на русском таксистом и оконфузилась

      Премьер Британии призвал Трампа обеспечить Украине сильную позицию

      Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО

      Итальянская пара попросила у Путина гражданство России

      Маск счел преступлением проект временного бюджета США

      Убийце генерала Кириллова инкриминировали теракт

      Женщина дважды за месяц нашла человеческие останки у себя за домом

      Владимир Путин 19 декабря проведет прямую линию и пресс-конференцию. Что о них нужно знать?

      В Европе сделали заявление о противостоянии с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше