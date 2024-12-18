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11:24, 18 декабря 2024Силовые структуры

Китайский студент попался на контрабанде бронежилетов из России

Китайский студент из Москвы слал контрабандой военное обмундирование на родину
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Москве силовики задержали 27-летнего студента из Китая за контрабанду военного обмундирования. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задержанный учится в столичном вузе на факультете авиастроения и живет в общежитии. Он отправлял на родину посылки с бронеплитами от бронежилета БР2 и БР4, конструкции, напоминающие противотанковый гранатомет, гильзы и военную экипировку. Отправления привлекли внимание сотрудников Центральной почтовой таможни, иностранца задержали.

В ходе обысков у него нашли более ста предметов советского и российского военного производства. Студент признался, что все это приобрел в интернете. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде военной техники.

17 декабря сообщалось, что в Ивангороде сотрудники таможни задержали гражданина Франции с таблетками, содержащими психотропное вещество.

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