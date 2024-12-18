Китайский студент попался на контрабанде бронежилетов из России

Китайский студент из Москвы слал контрабандой военное обмундирование на родину

В Москве силовики задержали 27-летнего студента из Китая за контрабанду военного обмундирования. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задержанный учится в столичном вузе на факультете авиастроения и живет в общежитии. Он отправлял на родину посылки с бронеплитами от бронежилета БР2 и БР4, конструкции, напоминающие противотанковый гранатомет, гильзы и военную экипировку. Отправления привлекли внимание сотрудников Центральной почтовой таможни, иностранца задержали.

В ходе обысков у него нашли более ста предметов советского и российского военного производства. Студент признался, что все это приобрел в интернете. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде военной техники.

17 декабря сообщалось, что в Ивангороде сотрудники таможни задержали гражданина Франции с таблетками, содержащими психотропное вещество.