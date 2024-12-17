В России сотрудники таможни задержали француза с таблетками с психотропным веществом

В Ивангороде сотрудники таможни задержали гражданина Франции с таблетками с психотропным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, 61-летний Жан-Ноэль проходил государственную границу России и Эстонии через таможенный пункт. При досмотре у него была обнаружена упаковка таблеток фенобарбитала, они являются психотропным веществом.
В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наркотических и психотропных веществ. Ему грозит до семи лет колонии.
Ранее сообщалось, что российские таможенники пресекли контрабанду немецких наград в посылке.