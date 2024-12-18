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16:03, 18 декабря 2024Мир

Ле Пен допустила досрочные выборы президента Франции

Ле Пен допустила досрочные выборы президента Франции из-за слабости Макрона
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен допустила досрочные выборы президента Франции из-за слабого положения французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Политик отметила, что на данный момент есть множество причин, из-за которых Макрон может завершить свой срок раньше. «Я готовлюсь к досрочным президентским выборам в качестве меры предосторожности, учитывая хрупкое положение Макрона и те немногие институциональные рычаги, которые у него остались», — рассказала она.

По словам Ле Пен, французский лидер может столкнуться с препятствиями даже со стороны своих союзников из центристского блока. Политик уверена, что «для Макрона все кончено» и это институциональная реальность.

«Он рассорился со всеми. Он больше не имеет никакого влияния в Европейском союзе», — указала она.

Ранее стало известно, что три четверти французов считают лидера Франции Эммануэля Макрона плохим президентом. Авторы исследования отметили, что только 24 процента жителей Франции поддерживают Макрона или симпатизируют ему. Такой уровень непопулярности объясняется как «запутанным и тревожным» политическим контекстом, так и личностью президента, которую отвергают французы.

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