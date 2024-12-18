Малышева раскрыла способ стать царицей на новогоднем корпоративе

Врач Малышева посоветовала полным женщинам выбирать длинную однотонную одежу

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов дали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале совет россиянкам с лишним весом и рассказали, как выбрать наряд на новогодний корпоратив. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на сайте телеканала.

Коновалов посоветовал полным женщинам, желающим эффектно выглядеть на корпоративе, выбирать одежду с удлиненным кроем и высоким воротником. По его словам, с ее помощью получится визуально вытянуть фигуру. Малышева добавила, что праздничный костюм должен быть однотонным.

«Вы вытянетесь внешне. И вы будете выглядеть, да, с весом. Но вы будете царица», — раскрыла способ выглядеть красиво специалистка.

Ранее иммунолог Андрей Продеус рассказал о новогоднем салате, защищающем от рака. По его словам, таким свойством обладает якутское блюдо индигирка, которое готовится из рыбы, лука и масла.