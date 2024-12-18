Маск раскритиковал агентство Reuters

Илон Маск назвал агентство Reuters «проплаченной пропагандой»

Американский предприниматель Илон Маск назвал агентство Reuters «проплаченной пропагандой». Об этом он написал у себя на странице в социальной сети X.

По его словам, опубликованные изданием статьи, связанные с Маском и его компанией, была профинансированы администрацией президента США Джо Байдена.

«Да, это многое объясняет. Позор, Reuters. Проплаченная пропаганда!» — раскритиковал Маск.

Ранее стало известно, что власти США начали проверку в отношении компании SpaceX и ее основателя Илона Маска в связи с предполагаемыми нарушениями секретности.

Также сообщалось, что Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов.