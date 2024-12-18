Медведев порассуждал о чиновниках НАТО как законных целях для России

Зампред СБ Медведев: по логике The Times чиновники НАТО — законные цели для РФ

По логике The Times помогающие Киеву чиновники НАТО являются законными целями для России. Об этом в Telegram порассуждал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так политик отреагировал на публикацию издания, в которой утверждается, что ставший жертвой теракта глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов являлся «законной целью» для Вооруженных сил Украины.

По словам Медведева, в этой парадигме сотрудники альянса «могут и должны» стать целями, причем не только для военных, но и для «всех патриотов России». «Логично? Вполне! А значит, be careful! («будьте осторожны» — англ.)», — подытожил зампред Совбеза.

Ранее в России сравнили с контрацептивами исполнителей покушения на начальника РХБЗ.