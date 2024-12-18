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09:57, 18 декабря 2024Россия

В России сравнили с контрацептивами исполнителей покушения на начальника РХБЗ

Военкор Коц: исполнители покушения на Кириллова — одноразовые, как контрацептивы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Исполнители покушения на начальника войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова по заказу кураторов с Украины — одноразовые, как контрацептивы. С этим изделием сравнил предполагаемых преступников российский военкор Александр Коц в Telegram.

По словам Коца, Украина использует завербованных в России агентов по схеме «сделал дело и смыл в унитаз».

«Для "одноразок" (...) никто не готовит путей отхода. На них плевать. Если речь (...) идет именно об исполнителях, а не, к примеру, тех, кто арендовал самокат и машину. Впрочем, в этом случае никто не отменяет их одноразовость», — написал в блоге журналист.

Ранее сообщалось, что исполнителя теракта задержали в подмосковной деревне Черное. Он уже на допросе у следователей. Мужчина дал признательные показания о вербовке украинской разведкой.

Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Жертвами стали Герой Труда России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.

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