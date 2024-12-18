Москвичам предсказали мороз

Гидрометцентр: в Москве похолодает до минус 13 градусов

Столичный регион в среду, 18 декабря, ожидает мороз, сообщили синоптики Гидрометцентра.

В Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшой снег и гололедица. Днем температура воздуха будет варьироваться от минус 10 до минус 8 градусов. В Московской области днем ожидается от минус 13 до минус 8 градусов. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду и порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее жителям столицы и Подмосковья пообещали «температурные качели»: в течение среды, 18 декабря, температура понизится с минус 1 до минус 16 градусов, но уже в четверг, 19 декабря, в течение дня потеплеет до минус трех градусов. Днем в пятницу, 20 декабря, москвичей ждет оттепель с температурой плюс 1-3 градусов, по области до плюс 4 градусов.