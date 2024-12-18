Мужчина поблагодарил Деву Марию за исцеление его пса

Мужчина из Мексики рассказал о спасении его больного пса Девой Марией

Владелец больной собаки из Мексики заявил, что молитва Деве Марии помогла исцелиться его больному псу. О произошедшем «чуде» пишет Jam Press.

Артуро рассказал, что его любимый пес Сноппи подхватил какую-то странную инфекцию в мае и серьезно заболел. Мужчина отвез питомца в клинику, но ветеринар предупредил, что лечение может только навредить.

Опасаясь худшего, Артуро стал молиться о спасении пса Деве Марии Гваделупской — Богородице, почитаемой в Латинской Америке. В обмен на исцеление Сноппи он пообещал посетить ее статую. После это собака действительно пошла на поправку и вскоре полностью восстановилась. Артуро связал это со своими молитвами. Вместе со Сноппи он посетил кафедральный собор в Саморе и поблагодарил Деву Марию за помощь.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания пастор пережил нападение стрелка в церкви и поблагодарил бога за осечку. «Бог сделал так, чтобы пистолет заклинило, и пуля не вышла», — объяснил свое спасение священнослужитель.

