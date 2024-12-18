Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:20, 18 декабря 2024Из жизни

Мужчина поблагодарил Деву Марию за исцеление его пса

Мужчина из Мексики рассказал о спасении его больного пса Девой Марией
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: whatsthejam.com

Владелец больной собаки из Мексики заявил, что молитва Деве Марии помогла исцелиться его больному псу. О произошедшем «чуде» пишет Jam Press.

Артуро рассказал, что его любимый пес Сноппи подхватил какую-то странную инфекцию в мае и серьезно заболел. Мужчина отвез питомца в клинику, но ветеринар предупредил, что лечение может только навредить.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Опасаясь худшего, Артуро стал молиться о спасении пса Деве Марии Гваделупской — Богородице, почитаемой в Латинской Америке. В обмен на исцеление Сноппи он пообещал посетить ее статую. После это собака действительно пошла на поправку и вскоре полностью восстановилась. Артуро связал это со своими молитвами. Вместе со Сноппи он посетил кафедральный собор в Саморе и поблагодарил Деву Марию за помощь.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания пастор пережил нападение стрелка в церкви и поблагодарил бога за осечку. «Бог сделал так, чтобы пистолет заклинило, и пуля не вышла», — объяснил свое спасение священнослужитель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Сломавшая ногу Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса

      Россиянин запер супругу и сына в доме из-за конфликта и пустил туда газ

      Нижняя палата парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

      В России начали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой

      Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше