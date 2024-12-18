Назван срок наступления пика похолодания в Москве

Вильфанд: пик похолодания в Москве придется на 19 декабря

Пик похолодания в Москве придется на четверг, 19 декабря. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, в течение среды температура в городе будет понижаться каждый час-полтора на один градус. К вечеру столбики термометров окажутся на отметке минус 14 в Москве и минус 16 в области. Пик похолодания произойдет в ночь на четверг, примерно в три-пять часов.

«Мороз будет о-го-го какой, потому что будет резкое повышение давления и быстрое перемещение северных потоков воздуха», — рассказал Вильфанд. Минимальные ночные температуры составят от минус 15 до минус 17 градусов в Москве и до минус 19 в области.

Метеоролог добавил, что утром в четверг начнется значительное потепление. К концу дня температура приблизится к положительной отметке и составит от нуля до минус четырех градусов.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается снегопад. Вероятность выпадения осадков в праздник составляет 60-70 процентов.