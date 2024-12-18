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23:36, 18 декабря 2024Россия

Названа причина пожара в Троице-Сергиевой лавре

ТАСС: причиной пожара в Троице-Сергиевой лавре стала электропроводка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Aleksander Grishin / Global Look Press

Причиной пожара в Троице-Сергиевой лавре стала электропроводка. Причину возгорания рассказали ТАСС в пресс-службе монастыря.

«Произошло небольшое возгорание на одном из ярусов колокольни, причина — электропроводка», — заявил собеседник агентства.

В результате пожара никто не пострадал. Возгорание уже устранено.

Ранее в сети опубликовали видео с места происшествия. По словам очевидцев, к лавре подъехали четыре пожарные машины и две скорые. На опубликованных кадрах с места ЧП видно, что колокольня охвачена ярким пламенем, над зданием поднимаются черные клубы дыма.

В июле в Москве произошел пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы — сначала загорелось здание около храма, затем огонь перешел на деревья.

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