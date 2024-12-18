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14:26, 18 декабря 2024Экономика

Названа самая популярная иномарка у россиян

«Автостат»: кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max стал самой популярной иномаркой в РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Chery

С 9 по 15 декабря самой популярной иномаркой у россиян стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За этот период вышеуказанную модель в России купили в общей сложности 1166 раз. Достигнутый результат позволил Tiggo 7 PRO Max занять третью строчку в рейтинге, выше данного кроссовера в списке расположились только две модели Lada — Granta (3331) и Vesta (1709).

В предыдущие три недели наиболее востребованной иномаркой у россиян был еще один кроссовер от Chery — Tiggo 4 PRO. C 9 по 15 декабря эта модель переместилась на четвертую строчку рейтинга с результатом в 1085 реализованных единиц. Таким образом, семейство Tiggo пользуется самым большим спросом в РФ среди всех иностранных машин уже месяц.

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В топ-10 наиболее востребованных машин по итогам второй недели декабря также вошли Lada Niva Travel, Haval Jolion, Lada Largus, Haval M6, Lada Niva Legend и Geely Monjaro. В целом за отчетный период в России реализовали в общей сложности 25,2 тысячи новых автомобилей.

Китайские автобренды стали пользоваться большой популярностью у россиян после ухода из РФ крупнейших западных производителей. Аналитики агентства «Автостат» ранее спрогнозировали продажи новых автомобилей из КНР по итогам 2024 года на уровне свыше 900 тысяч единиц. Только за январь-ноябрь в России реализовали 848 тысяч китайских машин (плюс 80 процентов год к году). Самыми востребованными автобрендами у граждан за этот период остались Haval, Chery, Geely и Changan.

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