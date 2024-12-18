Несколько сотен мошенников с сайтов знакомств арестованы в Нигерии

Reuters: Нигерия арестовала 792 мошенников, выдававших себя за иностранок

Полиция Нигерии арестовала 792 мошенников, выдававших себя за иностранок на сайтах знакомств и в дейтинг-сервисах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кол-центр злоумышленников располагался в «роскошном семиэтажном здании» в деловом центре нигерийского Лагоса. Мошенникам выдавали компьютеры и сим-карты с иностранными номерами, после чего они искали в интернете жертв, втирались к ним в доверие и уговаривали заняться «криптоинвестициями». Люди отправляли средства на счета аферистов и лишались своих денег.

«Главари преступной группировки наняли нигерийских сообщников для поиска жертв в Интернете с помощью фишинга, нацеленного в основном на американцев, канадцев, мексиканцев и некоторых других граждан европейских стран», — заявил представитель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии Уилсон Увуджарен.

Правоохранители задержали 148 китайцев, 40 филиппинцев, а также граждан Пакистана и Индонезии. Кроме того, на одном из этажей «офиса» было обнаружено 500 сим-карт с иностранными номерами.

В конце октября началось судебное разбирательство в отношении 26-летнего москвича, который общался с пользовательницами сайтов знакомств, под разными предлогами брал у них деньги в долг, а потом пропадал.