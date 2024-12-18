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09:01, 18 декабря 2024Наука и техника

В самом дорогом смартфоне Samsung обнаружили дефект

Пользователи Samsung Galaxy S24 Ultra пожаловались на появление пятен на экране
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Samsung

Пользователи флагманского Samsung Galaxy S24 Ultra рассказали о дефекте экрана, который они обнаружили спустя почти год использования устройства. Об этом сообщает издание Android Authority.

Galaxy S24 Ultra считается самым дорогим смартфоном Samsung — выпущенный в январе аппарат стоит минимум 1000 долларов. Некоторые пользователи устройства рассказали о появлении грязных и маслянистых пятен на его экране.

Специалисты и пользователи флагмана предположили, что проблема может заключаться в низком качестве олеофобного покрытия, которое должно защищать переднюю панель смартфона от влаги, жирных пятен и прочих загрязнений. Некоторые владельцы гаджета Samsung пожаловались, что из-за сошедшего с экрана защитного покрытия дорогой аппарат выглядит «дешево».

«Хотя для большинства людей эта проблема не существует, тот факт, что ее заметила куча людей, неприемлем для флагмана высшего уровня, который стоит более тысячи долларов», — подытожили авторы Android Authority. Журналисты обратились за комментарием в Samsung, но не получили оперативного ответа.

В середине декабря британские власти отреагировал на жалобы о том, что умные бытовые приборы начали собирать лишние данные пользователей. Специалисты заподозрили в прослушке гаджеты Xiaomi, Tencent, Aigostar, Huawei, Hisense и Samsung.

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