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15:42, 16 декабря 2024Наука и техника

Умные фритюрницы и телевизоры уличили в прослушке

В Великобритании озаботились бытовой техникой, прослушивающей пользователей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Британский регулятор отреагировал на жалобы о том, что умные бытовые приборы начали собирать излишние данные пользователей. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Управление комиссара по информации (ICO) выразило озабоченность после того, как специалисты потребительской компании Which? рассказали о гаджетах, прослушивающих британских пользователей. В расследовании было отмечено, что фритюрницы китайских брендов Xiaomi, Tencent и Aigostar активировали микрофон смартфонов пользователей без видимой причины.

Также специалисты уличили умные телевизоры Hisense и Samsung в запрашивании индекса почтового адреса пользователей, а смарт-часы Huawei Ultimate — девяти «сомнительных» разрешений. Позже представители корпорации Huawei ответили, что все запросы их гаджетов являются обоснованными.

Исполнительный директор ICO Стивен Алмонд заметил, что потребители часто платят дважды: первый раз — покупая технику, второй раз — своими данными. Специалисты регулятора пообещали выпустить в марте 2025 года список рекомендаций по сбору данных, ограничивающих производителей умной бытовой техники.

В октябре в США зафиксировали несколько случаев взлома роботов-пылесосов. Как отметили журналисты телеканала ABC, хакеры заставили роботов кататься по дому и материться.

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