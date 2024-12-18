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22:27, 18 декабря 2024Мир

Орбан назвал Брюссель Мордором и цитаделью либералов

Орбан назвал Брюссель последней цитаделью либералов и сравнил его с Мордором
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Брюссель с Мордором из «Властелина колец» и назвал его последней цитаделью проигрывающих патриотам либералов. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Patriota.

«Если мы говорим о том процессе, который происходит в Западной Европе, то есть либералы против патриотов, то можно сказать, что последний бастион, цитадель, куда они отступили, — это Брюссель. Это область Мордор, занятая Темным Властелином — либералы только там», — сказал политик.

Он подчеркнул, что после создания в Европарламенте группы «Патриоты за Европу» их представители побеждали во всех европейских странах, где проходили выборы. Орбан добавил, что сейчас в мире одновременно происходят два процесса — смена мирового порядка и изменения внутри самого Запада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался допускать Орбана к потенциальным переговорам с Россией. «Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, например, как премьер Орбан… Не получится. Я его не пущу, и таких, как он», — сказал Зеленский.

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