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10:01, 18 декабря 2024Путешествия

Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Laser Airlines экстренно вернулся в аэропорт вылета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет авиакомпании Laser Airlines экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа одного двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что лайнер вылетел с острова Кюрасао, Нидерланды. Посадка прошла благополучно. Пилоты не подавали сигнал бедствия.

Ранее пассажирский самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за попадания птицы в двигатель. Отмечается, что инцидент произошел через девять минут после вылета воздушного судна из другого нью-йоркского аэропорта, Ла-Гуардиа.

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