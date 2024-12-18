Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Laser Airlines экстренно вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет авиакомпании Laser Airlines экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа одного двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что лайнер вылетел с острова Кюрасао, Нидерланды. Посадка прошла благополучно. Пилоты не подавали сигнал бедствия.

Ранее пассажирский самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за попадания птицы в двигатель. Отмечается, что инцидент произошел через девять минут после вылета воздушного судна из другого нью-йоркского аэропорта, Ла-Гуардиа.