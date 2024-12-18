Песков назвал самые популярные вопросы россиян для прямой линии

Песков заявил, что обращающихся на прямую линию больше волнуют вопросы СВО

Обращающихся на прямую линию россиян больше волнуют вопросы, касающиеся специальной военной операции (СВО). Тему назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Представитель Кремля также подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда лично просматривает большое число обращений на прямую линию.

Ранее в Кремле сообщили, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00.

В 2023 году прямая линия главы государства, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 14 декабря. Мероприятие продолжалось 4 часа 3 минуты.