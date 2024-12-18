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19:37, 18 декабря 2024Россия

Песков назвал самые популярные вопросы россиян для прямой линии

Песков заявил, что обращающихся на прямую линию больше волнуют вопросы СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Обращающихся на прямую линию россиян больше волнуют вопросы, касающиеся специальной военной операции (СВО). Тему назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Представитель Кремля также подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда лично просматривает большое число обращений на прямую линию.

Ранее в Кремле сообщили, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00.

В 2023 году прямая линия главы государства, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 14 декабря. Мероприятие продолжалось 4 часа 3 минуты.

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