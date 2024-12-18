Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:27, 18 декабря 2024Россия

Песков подвел итоги трех лет «санкционного марафона» Европы против России

Песков: экономика России после почти трех лет «санкционного марафона» растет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Bobylyov / TASS / Reuters

Российская экономика после почти трех лет «санкционного марафона» растет. Такие итоги сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, у экономики РФ достаточно высокий темп развития. В то же время европейская экономика, наоборот, стагнирует, подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что каждый раз Москва «очень внимательно» анализирует рестрикции, направленные на сдерживание России, а также делает все возможное, чтобы минимизировать их последствия.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что органы Европейского союза по контролю за исполнением рестрикций уже готовят 16-й пакет санкций против России. При этом президент Литвы Гитанас Науседа признал, что Россия не стала страдать от санкций, как ожидалось в ЕС. Нынешние действия стран-участниц Евросоюза литовский политик назвал «политическим дрейфованием».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

      Появились новые данные о пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» взволновала фанатов видео в микрошортах

      В районе Анапы из-за разлива мазута обнаружили мертвого дельфина

      В Болгарии Дед Мороз предпочел саням штурмовик Су-25

      Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло

      Главком ВСУ объяснил вторжение в Курскую область отсутствием выбора

      Появился список пострадавших при столкновении двух поездов под Мурманском

      На Западе назвали Зеленского диктатором и высмеяли выборы на Украине

      Отец погибшего бывшего мужа Седоковой ответил на слова певицы о жизни в аду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше