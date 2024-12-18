Песков подвел итоги трех лет «санкционного марафона» Европы против России

Песков: экономика России после почти трех лет «санкционного марафона» растет

Российская экономика после почти трех лет «санкционного марафона» растет. Такие итоги сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, у экономики РФ достаточно высокий темп развития. В то же время европейская экономика, наоборот, стагнирует, подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что каждый раз Москва «очень внимательно» анализирует рестрикции, направленные на сдерживание России, а также делает все возможное, чтобы минимизировать их последствия.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что органы Европейского союза по контролю за исполнением рестрикций уже готовят 16-й пакет санкций против России. При этом президент Литвы Гитанас Науседа признал, что Россия не стала страдать от санкций, как ожидалось в ЕС. Нынешние действия стран-участниц Евросоюза литовский политик назвал «политическим дрейфованием».