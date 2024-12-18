В России отреагировали на вероятный план Трампа урегулировать конфликт за счет Украины

Сенатор Карасин допустил переговоры РФ и США по украинскому конфликту без Киева

Обсуждать урегулирование украинского конфликта с Киевом бессмысленно, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на озвученный американским политолог Фрэнсисом Фукуямой план избранного президента США Дональда Трампа решить кризис за счет Украины.

«Фукуяма достаточно известный, опытный специалист в международных делах. Он — теоретик, написавший не только статьи, но и книги, по которым, кстати говоря, учатся в некоторых университетах на Западе и которые были активно использованы, между прочим, как учебное пособие и в наших вузах. Я готов согласиться с той частью его мысли, что в любом случае Киев проиграл в этой антирусской авантюре, которую всячески спонсировали и поддерживали на Западе», — заявил Карасин.

По словам сенатора, Киев проиграл по той причине, что он не придерживается никакой концепции.

«Это страна, где перечеркивают историю, сносят памятники, запрещают говорить на одном из родных языков страны - русском, пытаются насаждать какой-то непонятный крен в сторону русофобии во всем. Они обречены. Это совершенно очевидно. Трамп, как человек сугубо прагматичный и реалистичный, понимает это», — добавил он.

Киевский режим, по мнению Карасина, должен пасть и это становится все более очевидно западным политикам.

Это случится рано или поздно. Мы в этом убеждены, и это скоро придет Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Надо ориентироваться на реальные шаги, на реальные решения, на тех, кто будет проводить переговоры. Понятно, что они рано или поздно выйдут на высокий уровень. Но готовить их должны люди, которые хорошо понимают международную обстановку, которые хорошо понимают, что такое Украина, и понимают, что с Украиной обсуждать эти вопросы бессмысленно. Это должны делать серьезные державы», — убежден сенатор.

Политик сообщил, что когда Белый дом будет готов, то Россия сможет вести переговоры на обозначенных ранее президентом Владимиром Путиным условиях.

Можно будет вести, может быть, даже какой-то неявный, непубличный диалог серьезных людей, как поступать дальше. Потому что вся это история с украинской шизофренией националистической всем надоела Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее американский политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что избранный президент США Дональд Трамп предпримет попытку урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева. В частности, он указал, что власти Украины потребуют гарантий присоединения к НАТО в обмен на согласие уступить территории. Однако он подчеркнул, что европейские политики не будут готовы пойти на этот шаг, так как это потребует взять на себя новые обязательства по военной помощи.

Кроме того, Фукуяма предположил, что Трамп относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с презрением.