Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:52, 18 декабря 2024Россия

Пленный солдат ВСУ рассказал об обмане командования при отступлении в Курской области

Пленный боец ВСУ заявил об обмане командования при отступлении в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom  

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Терези рассказал, что его вместе с другими солдатами обмануло командование при отступлении в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Когда мы приехали, нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами. Мы от своих отстали, нашли блиндаж и остались там, подошли ваши», — рассказал военнопленный.

Солдат также сообщил, что подписал контракт с ВСУ в 2020 году. Служить он должен был три года. При этом в 2022 году он вел боевые действия на территории Луганской народной республики.

Накануне взятый в плен солдат Вооруженных сил Украины Дмитрий Вербицкий заявил о приказе расстреливать мирных жителей Курской области. Он пояснил, что в Курскую область вместе с ним прибыло около 50 человек. После сбора их отправили в российский регион на двух автобусах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Сломавшая ногу Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса

      Россиянин запер супругу и сына в доме из-за конфликта и пустил туда газ

      Нижняя палата парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

      В России начали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой

      Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше