Пленный боец ВСУ заявил об обмане командования при отступлении в Курской области

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Терези рассказал, что его вместе с другими солдатами обмануло командование при отступлении в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Когда мы приехали, нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами. Мы от своих отстали, нашли блиндаж и остались там, подошли ваши», — рассказал военнопленный.

Солдат также сообщил, что подписал контракт с ВСУ в 2020 году. Служить он должен был три года. При этом в 2022 году он вел боевые действия на территории Луганской народной республики.

Накануне взятый в плен солдат Вооруженных сил Украины Дмитрий Вербицкий заявил о приказе расстреливать мирных жителей Курской области. Он пояснил, что в Курскую область вместе с ним прибыло около 50 человек. После сбора их отправили в российский регион на двух автобусах.