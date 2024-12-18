Подозреваемого в подрыве высокопоставленного генерала армии России захотели арестовать

Следователи попросили об аресте подозреваемого в подрыве генерала Кириллова

Следователи попросили об аресте подозреваемого в подрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас мужчину проверяют по учетам МВД.

О задержании двоих подозреваемых по делу о подрыве Кириллова и его помощника сообщалось ранее. Позднее один из них сознался, что был завербован Службой безопасности Украины. По его словам, подготовка к теракту заняла несколько месяцев. Мужчина пошел на преступление, потому что ему пообещали деньги и получение европейского гражданства.

Рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, унесший жизнь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.