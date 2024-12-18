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20:15, 18 декабря 2024Из жизни

Помет летучих мышей погубил двух наркозависимых мужчин

В США двое мужчин удобряли коноплю пометом летучих мышей и умерли из-за него
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В штате Нью-Йорк, США, двое мужчин удобряли коноплю пометом летучих мышей и подхватили от него смертельную инфекцию. Об этом пишет Live Science.

Не знакомые между собой наркозависимые мужчины выращивали коноплю для личного пользования. Чтобы ускорить ее рост, один из них купил экскременты летучих мышей в интернете, а другой — собрал на своем чердаке, где жили эти животные. Однако в помете, который использовали оба мужчины, оказались споры гриба Histoplasma capsulatum. Их вдыхание вызывает у человека гистоплазмоз — опасную инфекцию, которая в первую очередь поражает легкие, но может вредить и другим органам.

Согласно статье в журнале Open Forum Infectious Diseases, у мужчин наблюдались похожие симптомы: лихорадка, кашель, потеря веса, заражение крови и дыхательная недостаточность. Их госпитализировали и пытались спасти противогрибковыми препаратами, но тщетно. Гистоплазмоз погубил обоих наркозависимых.

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Авторы статьи отметили, что помет летучих мышей стал слишком популярен среди тех, кто выращивает коноплю. Они предостерегли их от покупки опасного удобрения в непроверенных местах и от его использования в целом.

Ранее сообщалось, что в штате Вашингтон, США, семье больше года пришлось бороться с тысячью летучих мышей за дом мечты. Оказалась, что эта проблема преследовала этот дом с 2018 года, но прежние владельцы просто скрыли эту информацию.

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