Порномодель раскритиковала переспавшую с сотней мужчиной коллегу

Порномодель из Великобритании раскритиковала свою коллегу Лили Филлипс, которая за сутки переспала со 101 мужчиной. Свое мнение 28-летняя Нова Джуэлс высказала в беседе с Daily Star.

Она заявила, что находит идею подобных секс-марафонов «совершенно нелепой». Джуэлс утверждает, что сама работает только онлайн, и за всю жизнь у нее было меньше 50 сексуальных партнеров. «Не могу понять, зачем нужна такая известность. Я бы и сексом втроем не рекомендовала заниматься. Ни один здравомыслящий человек не получит удовольствия от секса с сотней за день. Или за месяц. Или за год», — считает она.

По словам Джуэлс, индустрия онлайн-порно, росшая со времен пандемии в 2020 году, давала вчерашним секс-работницам возможность безопасного заработка. Она считает, что секс-марафоны вновь делают ее опасной для девушек, которые могут решить, что подобные скандальные акции — единственный путь к славе.

Британка уверена, что для порномоделей необходимо повысить возрастной ценз. По ее мнению, девушкам должны разрешать съемку контента для взрослых не с 18, а с 25 лет. «Мне было 24, когда я начала создавать контент, и только сейчас, в 28 я осознала основные плюсы и минусы […] Столько деталей нужно учитывать, а люди просто не понимают этого, особенно когда им меньше 25», — сказала Джуэлс.

Модель заявила, что шумиха вокруг марафона Филлипс заставила ее задуматься о приостановке карьеры. «Есть большая разница между красивыми обнаженными телами, онлайн-контентом и подобным вздором. Мне кажется, что это дело выходит из-под контроля», — подытожила Джуэлс.

Ранее сообщалось, что британская порномодель Лили Филлипс, которая переспала со 101 мужчиной, не знала, как передается ВИЧ. На вопрос о вирусе она ответила, что «никогда не задумывалась об этом».

