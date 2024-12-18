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21:37, 18 декабря 2024Россия

Появился список пострадавших при столкновении двух поездов под Мурманском

Shot опубликовал список пострадавших при столкновении поездов под Мурманском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Появился список пострадавших в аварии с двумя поездами в Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выяснилось, что в Центральную районную больницу (ЦРБ) Кандалакши доставлены пять человек. У троих из них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы (Лотников И.А.; Лотников А.С.; Нежанкевич А.С.), также были госпитализированы пассажиры с тупой травмой живота (Елисеева О.Л.) и травмами средней тяжести (Коплеева Г.Н.)

Столкновение поездов на территории станции Княжая произошло 18 декабря. Двухэтажный пассажирский состав следовал по маршруту МурманскСанкт-Петербург. В грузовом поезде, ставшем причиной крушения, в момент происшествия не было машиниста. В этот момент он ремонтировал излом токоприемника, из-за которого состав остановился на станции Княжая и позднее съехал с пути.

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