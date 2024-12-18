Стало известно об отсутствии машиниста в ставшем причиной крушения грузовом поезде

РЕН ТВ: в грузовом поезде в Мурманской области в момент ЧП не было машиниста

В грузовом поезде, ставшем причиной крушения пассажирского состава в Мурманской области, в момент происшествия не было машиниста, сообщил источник РЕН ТВ.

В этот момент он ремонтировал излом токоприемника, из-за которого состав остановился на станции Княжная и позднее съехал с пути, врезавшись в пассажирский поезд.

Источник сообщил, что под грузовым составом сдавило тормозные башмаки, из-за чего тот покатился назад с горки. Как стало известно, машинисту грузового состава грозит привлечение к ответственности.

Кроме того, источник отметил, что одному пассажиру отрезало ногу.

Ранее стало известно о жертве ЧП с поездами.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым на станции Княжая в Кандалакшском районе в 16:15. Стоящий грузовой состав съехал с пути на станции, и в него въехал в двухэтажный поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург. Известно о как минимум 14 пострадавших, среди них ребенок.