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20:07, 18 декабря 2024Россия

Пострадавшая при столкновении двух поездов под Мурманском женщина скончалась

Женщина, пострадавшая при столкновении двух поездов под Мурманском, умерла
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / РИА Новости

Женщина, пострадавшая при столкновении двух поездов в Мурманской области, скончалась в карете скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пассажир поезда, предварительно, женщина скончалась при транспортировке», — сказал собеседник агентства.

Столкновение поездов на территории станции Княжая произошло 18 декабря. Двухэтажный пассажирский состав следовал по маршруту МурманскСанкт-Петербург. По последним данным, пострадали 14 человек.

Появилось видео с места ЧП. На кадрах видны сошедшие с рельс вагоны обоих составов. Некоторые из них опрокинулись на бок.

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