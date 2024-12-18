Пострадавшая при столкновении двух поездов под Мурманском женщина скончалась

Женщина, пострадавшая при столкновении двух поездов под Мурманском, умерла

Женщина, пострадавшая при столкновении двух поездов в Мурманской области, скончалась в карете скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пассажир поезда, предварительно, женщина скончалась при транспортировке», — сказал собеседник агентства.

Столкновение поездов на территории станции Княжая произошло 18 декабря. Двухэтажный пассажирский состав следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. По последним данным, пострадали 14 человек.

Появилось видео с места ЧП. На кадрах видны сошедшие с рельс вагоны обоих составов. Некоторые из них опрокинулись на бок.