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18:01, 18 декабря 2024Россия

Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло

Baza: число пострадавших при крушении поездов в Мурманской области выросло до 14
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / РИА Новости

Число пострадавших при столкновении грузового и двухэтажного пассажирского поездов в Мурманской области выросло до 14. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Десять из них уже направили в местную центральную районную больницу. Трое из них в тяжелом состоянии. Еще четверым пострадавшим удалось оказать помощь на месте.

Остальных пассажиров разместили в неповрежденных вагонах.

Ранее появилась информация, что столкновение произошло на территории станции Княжая. Двухэтажный пассажирский состав следовал по маршруту МурманскСанкт-Петербург. Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

Затем появилось видео с места ЧП. На кадрах видны сошедшие с рельс вагоны обоих составов. Некоторые из них опрокинулись на бок.

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