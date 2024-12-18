Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло

Baza: число пострадавших при крушении поездов в Мурманской области выросло до 14

Число пострадавших при столкновении грузового и двухэтажного пассажирского поездов в Мурманской области выросло до 14. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Десять из них уже направили в местную центральную районную больницу. Трое из них в тяжелом состоянии. Еще четверым пострадавшим удалось оказать помощь на месте.

Остальных пассажиров разместили в неповрежденных вагонах.

Ранее появилась информация, что столкновение произошло на территории станции Княжая. Двухэтажный пассажирский состав следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

Затем появилось видео с места ЧП. На кадрах видны сошедшие с рельс вагоны обоих составов. Некоторые из них опрокинулись на бок.