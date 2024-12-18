Президента Таджикистана переизбрали лидером правящей партии

Президента Таджикистана Рахмона переизбрали председателем правящей партии НДПТ

В ходе 15-го съезда Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ) президента Эмомали Рахмона вновь переизбрали на пост председателя правящей партии республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте таджикского лидера.

«При поддержке делегатов съезда уважаемый Эмомали Рахмон был избран председателем НДПТ. Маликшо Нематзода был избран первым заместителем, Абдуллозода Умеда Бекмурод и Каримзода Мирзокосим — заместителями председателя НДПТ», — отмечается в тексте заявления.

Кроме того, съезд выдвинул 28 кандидатов из числа членов партии для участия в выборах депутатов нижней палаты парламента Таджикистана по единому общереспубликанскому округу, а также утвердил предвыборную программу Народной демократической партии Таджикистана.

Ранее в Киргизии президент Садыр Жапаров отправил в отставку премьер-министра республики Акылбека Жапарова. По информации киргизских СМИ, Акылбек Жапаров написал заявление по собственному желанию.