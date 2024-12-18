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19:07, 18 декабря 2024Экономика

Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

Врач Логина: новогодняя мишура и елочные игрушки могут вызывать аллергию
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Новогодняя мишура и елочные игрушки накапливают в себе пыль и могут вызывать аллергию. Неожиданную опасность праздничных украшений раскрыла врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с «Москвой 24».

«У страдающих бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью к пылевым клещам и другим бытовым аллергенам, например на домашних животных, это может проявляться как в виде аллергического ринита, так и бронхиальной астмы», — рассказала специалистка.

Не склонные к аллергии люди таких симптомов не почувствуют, уточнила Логина. Однако, чтобы обезопасить всех жильцов дома, врач посоветовала регулярно убирать пыль с мишуры и других елочных украшений.

Ранее россиян предупредили об опасности гирлянд с лампочками накаливания — они могут спровоцировать пожар. При этом, по словам экспертов, если не нарушена целостность обмотки гирлянды и исправна розетка, одинаково безопасны изделия на батарейках и с сетевым питанием.

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