Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

Врач Логина: новогодняя мишура и елочные игрушки могут вызывать аллергию

Новогодняя мишура и елочные игрушки накапливают в себе пыль и могут вызывать аллергию. Неожиданную опасность праздничных украшений раскрыла врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с «Москвой 24».

«У страдающих бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью к пылевым клещам и другим бытовым аллергенам, например на домашних животных, это может проявляться как в виде аллергического ринита, так и бронхиальной астмы», — рассказала специалистка.

Не склонные к аллергии люди таких симптомов не почувствуют, уточнила Логина. Однако, чтобы обезопасить всех жильцов дома, врач посоветовала регулярно убирать пыль с мишуры и других елочных украшений.

Ранее россиян предупредили об опасности гирлянд с лампочками накаливания — они могут спровоцировать пожар. При этом, по словам экспертов, если не нарушена целостность обмотки гирлянды и исправна розетка, одинаково безопасны изделия на батарейках и с сетевым питанием.