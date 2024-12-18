Раскрыт простой способ снизить уровень холестерина за 150 минут в неделю

Служба здравоохранения Британии: 150 минут спорта в неделю снижают холестерин

Экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) раскрыли простой способ снизить уровень холестерина, а также уменьшить риск инфаркта и инсульта. Их слова приводит издание Daily Record.

Как отметили специалисты, снизить уровень холестерина можно, если заниматься физической активностью или спортом минимум 150 минут в неделю. К примеру, эксперты посоветовали заниматься ходьбой, плаванием или ездить на велосипеде. Ходить необходимо энергично, чтобы сердце начало биться быстрее, уточнили в материале.

Специалисты объяснили, что спорт помогает снизить уровень холестерина, так как он стимулирует выведение «плохого» холестерина из организма.

Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали полезные для сердца и сосудов напитки. Они посоветовали употреблять зеленый чай, томатный и свекольный соки.