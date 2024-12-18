Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:33, 18 декабря 2024Забота о себе

Раскрыт простой способ снизить уровень холестерина за 150 минут в неделю

Служба здравоохранения Британии: 150 минут спорта в неделю снижают холестерин
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Viktor Keri / Unsplash

Экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) раскрыли простой способ снизить уровень холестерина, а также уменьшить риск инфаркта и инсульта. Их слова приводит издание Daily Record.

Как отметили специалисты, снизить уровень холестерина можно, если заниматься физической активностью или спортом минимум 150 минут в неделю. К примеру, эксперты посоветовали заниматься ходьбой, плаванием или ездить на велосипеде. Ходить необходимо энергично, чтобы сердце начало биться быстрее, уточнили в материале.

Материалы по теме:
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022
«Вышел на улицу — и умер» Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Вышел на улицу — и умер»Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
18 октября 2020

Специалисты объяснили, что спорт помогает снизить уровень холестерина, так как он стимулирует выведение «плохого» холестерина из организма.

Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали полезные для сердца и сосудов напитки. Они посоветовали употреблять зеленый чай, томатный и свекольный соки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграл Shaman и гимн СССР

      В Минобороны напомнили о разработке вакцины от Covid-19 при взорванном генерале

      Российские военные взяли в огневой мешок подразделения ВСУ в Харьковской области

      Россиянин попытался поджечь военкомат и попал под следствие

      Рогов заявил о начале зачистки российскими военными населенного пункта под Курахово

      Погибший генерал Кириллов предупреждал об охоте на него

      Известный бренд красок сменит название в России

      Раскрыт простой способ снизить уровень холестерина за 150 минут в неделю

      Россиянам назвали сроки снижения цен на красную икру

      Российский посол оценил действия Бразилии по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше