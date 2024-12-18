Рогов сообщил о массированном артобстреле ВСУ Каменки-Днепровской

Рогов: ВСУ устроили массированный артобстрел Каменки-Днепровской

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, сначала украинские военнослужащие атаковали Каменку-Днепровскую при помощи беспилотных летательных аппаратов. После этого ВСУ начали артобстрел города.

«За пятнадцать последних минут было не менее пяти прилетов», — написал политик.

Ранее стало известно, что российские военные отбили серию контратак ВСУ в Донецкой народной республике. Как рассказал Рогов, бои велись севернее Великой Новоселки.