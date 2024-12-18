Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:28, 18 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о скором подорожании водки

«Ведомости»: «Росспиртпром» повысит цены на свою продукцию с 1 января 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Крупнейший в России производитель этилового спирта — «Росспиртпром» — повысит отпускные цены на свою продукцию с 1 января 2025 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.

Отмечается, что «Росспиртпром» уже разослал подобные уведомления российским производителям водки. В компании объяснили свое решение ростом стоимости сырья и рекордным ростом ключевой ставки Центробанка (ЦБ). На этом фоне отпускная стоимость 1 декалитр (10 литров) этилового спирта поднимется со следующего года до 1060 рублей без учета НДС.

В последний раз «Росспиртпром» поднимал цены на свою продукцию с 1 сентября 2024 года. Тогда стоимость декалитра этилового спирта увеличилась с 780 до 850 рублей. Таким образом, с начала следующего года отпускные цены вырастут еще на 19 процентов. С июня 2024-го, когда предприятие перешло в собственность компании «Бизнес-Альянс», это уже четвертое повышение цен.

За полгода отпускная стоимость этилового спирта «Росспиртпрома» увеличилась на 56 процентов. В компании связали это с рядом факторов, включая удорожание обслуживания заемного капитала на фоне роста ключевой ставки и увеличение себестоимости производства из-за роста цен на «основное сырье, товары и услуги, необходимые для устойчивого производства». В сентябре участники рынка прогнозировали, что заметное удорожание спирта в конечном счете приведет к увеличению стоимости водки в России в среднем на 25 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа сумма гонорара за теракт против генерала Российской армии

      В МИД России высказались о двойных стандартах США в отношении терроризма

      Захарова назвала причины игнорирования Западом теракта против генерала Кириллова

      Выявлена самая популярная схема мошенничества с жильем

      Сочи затопила Херота

      Артемий Лебедев посоветовал трудотерапию ничего не делающим россиянам

      Организатор теракта против российского генерала вел наблюдение с Украины в онлайн-режиме

      Одной категории россиян пообещали «передышку»

      В российском городе школьники-мигранты толпой избили 16-летнего сверстника

      Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше