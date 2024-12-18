Россиян предупредили о скором подорожании водки

«Ведомости»: «Росспиртпром» повысит цены на свою продукцию с 1 января 2025 года

Крупнейший в России производитель этилового спирта — «Росспиртпром» — повысит отпускные цены на свою продукцию с 1 января 2025 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.

Отмечается, что «Росспиртпром» уже разослал подобные уведомления российским производителям водки. В компании объяснили свое решение ростом стоимости сырья и рекордным ростом ключевой ставки Центробанка (ЦБ). На этом фоне отпускная стоимость 1 декалитр (10 литров) этилового спирта поднимется со следующего года до 1060 рублей без учета НДС.

В последний раз «Росспиртпром» поднимал цены на свою продукцию с 1 сентября 2024 года. Тогда стоимость декалитра этилового спирта увеличилась с 780 до 850 рублей. Таким образом, с начала следующего года отпускные цены вырастут еще на 19 процентов. С июня 2024-го, когда предприятие перешло в собственность компании «Бизнес-Альянс», это уже четвертое повышение цен.

За полгода отпускная стоимость этилового спирта «Росспиртпрома» увеличилась на 56 процентов. В компании связали это с рядом факторов, включая удорожание обслуживания заемного капитала на фоне роста ключевой ставки и увеличение себестоимости производства из-за роста цен на «основное сырье, товары и услуги, необходимые для устойчивого производства». В сентябре участники рынка прогнозировали, что заметное удорожание спирта в конечном счете приведет к увеличению стоимости водки в России в среднем на 25 процентов.