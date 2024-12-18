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16:05, 18 декабря 2024Экономика

Россиянам посоветовали инвестировать в коммерческую недвижимость

Эксперт Котов: коммерческая недвижимость окупается за 10 лет
Мария Черкасова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Инвестиции в недвижимость по-прежнему являются востребованным способом защиты и увеличения финансовых средств. На что обращать внимание при покупке такого жилья, «Известиям» рассказал частный брокер по коммерческой недвижимости Глеб Котов.

Для сравнения: жилая недвижимость приносит около 5 процентов годовых, в то время как коммерческая — от 10–20 процентов. Средняя окупаемость квартиры составляет около 20 лет, коммерческая недвижимость окупается в два раза быстрее из-за высоких арендных цен в области офисов и уличной торговли. Средний годовой доход от ликвидной коммерческой недвижимости ожидается на уровне 10–12 процентов годовых после налогообложения. По мнению специалиста, коммерческая недвижимость растет в цене с опережением уровня инфляции.

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С другой стороны, жилую недвижимость легче продать или сдать в аренду, уточнил эксперт. При этом она подвержена инфляционным рискам и требует управления арендаторами. Коммерческая недвижимость требует более значительных затрат, но предполагает долгосрочные договоры аренды от трех до десяти лет.

Таким образом, выбирая коммерческую недвижимость, россиянин может обеспечить себе стабильный доход и минимизировать риски повреждения имущества. Специалист резюмировал, что выбор между жилой и коммерческой недвижимостью зависит от бюджета, целей и готовности инвестора.

Ранее эксперты предсказывали, что переход строительных компаний на кредиты с плавающей ставкой и снижение количества сделок в 2025 году могут привести к банкротствам девелоперов. Специалисты также указали на начало снижения стоимости коммерческой недвижимости. По данным некоторых аналитиков, в Москве она упала в цене до 50 процентов.

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