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20:21, 18 декабря 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли правила выбора качественной красной рыбы

Роскачество: при выборе соленой красной рыбы нужно обращать внимание на цвет
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

При выборе слабосоленой красной рыбы обязательно нужно обращать внимание на ее цвет, внешний вид и состав, заявили в Роскачестве. Правила выбора качественного продукта приводит РИА Новости.

«Цвет должен быть равномерным на всем куске и не излишне тусклым. В то же время чрезмерно яркий и насыщенный цвет может означать, что в продукт добавлен краситель. А желтые или коричневые пятна — что в упаковке окислился жир, значит, такую рыбу есть нельзя», — предупредили россиян специалисты.

В Роскачестве напомнили, что цвет продукта зависит от вида рыбы: у горбуши, чавычи и нерки он красный и яркий, а форель или семга могут быть любого цвета от светло- до ярко-оранжевого.

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Эксперты добавили, что важно обращать внимание на то, чтобы на кусках рыбы не было налета или каких-то видимых повреждений. Необходимо также проследить за тем, чтобы они не расслаивались.

В состав слабосоленой красной рыбы в идеале должны входить только рыба и соль, подчеркнули в Роскачестве. Однако допустимо использовать небольшое количество сорбиновой или бензойной кислот — не более 0,02 процента от массы продукта.

Специалисты также назвали способ распознать рыбу, которую размораживали больше одного раза. В Роскачестве рассказали, что в этом случае она будет иметь тусклый цвет и дряблый вид, а мышечная ткань может расслаиваться. Заподозрить повторную разморозку можно и по большому количеству жидкости в продукте.

Ранее терапевт Мария Воробей назвала несколько продуктов для укрепления иммунитета. Она посоветовала есть, цитрусы, клюкву, красную рыбу.

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