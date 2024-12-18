Россиянин оказался зажат внутри вагона сошедшего с рельсов поезда под Мурманском

Пассажир оказался зажат внутри вагона сошедшего с рельсов поезда под Мурманском

Пассажир оказался зажат внутри вагона сошедшего с рельсов поезда под Мурманском. Об этом сообщили в РЖД, передает РИА Новости.

«Один человек оказался зажат внутри вагона. Ведутся спасательные работы», — говорится в сообщении.

О столкновении поездов стало известно вечером 18 декабря. Столкновение произошло в районе станции Княжая. Пассажирский состав следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург.

По последним оперативным данным, пострадали 14 человек, в том числе подросток. Семь человек находятся в состоянии средней тяжести.