Россиянин запер супругу и сына в доме из-за конфликта и пустил туда газ

Житель Подмосковья запер супругу и сына в доме и пустил в помещение газ

Житель Павлово-Посадского городского округа поссорился с супругой, запер ее в доме вместе с сыном и запустил туда газ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

По версии следствия, все произошло в ночь на 26 ноября в деревне Грибаново. Между супругами возник конфликт из-за предстоящего развода, в ходе которого мужчина запер дверь и окна в доме, чтобы его жена и сын не могли выбраться, и, отсоединив газовый шланг от колонки, пустил в помещение газ.

Женщине и ее ребенку удалось спастись благодаря сотрудникам полиции, которых вызвала сестра потерпевшей.

В отношении ее 53-летнего супруга возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и покушении на жизнь. Суд отправил его под стражу.

Ранее в Белореченске Краснодарского края россиянин расправился с 23-летним полицейским и его 19-летней женой, а затем поджег квартиру.